"عقارات الدولة" تستضيف أكثر من 52 جهة حكومية مشاركة في موسم الحج

تستضيف الهيئة العامة لعقارات الدولة أكثر من 52 جهة حكومية تشارك في موسم الحج هذا العام 1444هـ/2023م، وذلك في مجمّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة.
المجمّع الذي بات اليوم أشبه بخلية عمل لا تهدأ من قبل جميع الجهات المنظّمة لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، يعد أحد عقارات الدولة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المشاعر، ويعتبر أنموذجاً مثالياً لتصميمه وبنائه بأفضل المواصفات الفنية، وموقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة.
وتسعى الهيئة من خلال المجمّع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف خلال فترة الحج، منها رفع الطاقة الاستيعابية بقرابة 186 ألف حاج في مشعر منى، وذلك بعد نقل الجهات التي لا تقدّم خدمات مباشرة للحجاج إلى المجمّع، وهو ما وفّر نحو 23% من مساحة مشعر منى، كذلك يسهّل المجمّع عملية التواصل والتنسيق بين الجهات الحكومية، إضافةً إلى تهيئة بيئة عملية تراعي احتياجات العاملين خلال الموسم.
مرافق المجمّع الحكومي في حمى المشاعر تضم 49 مبنى إدارياً وسكنياً في الوقت ذاته، وثلاثة مراكز للبيانات، ومركزاً إسعافياً، ومبنى للخدمات الطبية بالتعاون مع برنامج مستشفى قوى الأمن، وكذلك مركزاً للدفاع المدني، ومبنى للمراقبة والتحكّم، إضافةً إلى شبكة حريق متكاملة وشبكة تصريف للسيول، و65 مولّداً احتياطياً مع 12 خزّاناً أرضيًا للمياه تكفي المجمّع بطاقته الكاملة لمدة تصل لـ 15 يوماً، كما رُوعي في تصميمه عند الإنشاء المرونة التي تمكّن الجهات المختلفة من العمل والتنقّل بيسر وسهولة.