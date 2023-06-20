"عقارات الدولة" تستضيف أكثر من 52 جهة حكومية مشاركة في موسم الحج

وتسعى الهيئة من خلال المجمّع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف خلال فترة الحج، منها رفع الطاقة الاستيعابية بقرابة 186 ألف حاج في مشعر منى، وذلك بعد نقل الجهات التي لا تقدّم خدمات مباشرة للحجاج إلى المجمّع، وهو ما وفّر نحو 23% من مساحة مشعر منى، كذلك يسهّل المجمّع عملية التواصل والتنسيق بين الجهات الحكومية، إضافةً إلى تهيئة بيئة عملية تراعي احتياجات العاملين خلال الموسم.