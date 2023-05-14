إنجاز عالمي.. "تعليم الطائف" ينتزع وصافة "أولمبياد الإنجليزية" في الأردن

كما قدّم الشكر والتقدير لوزير التعليم يوسف البنيان، على ما سخره من كل الإمكانيات لتقديم تعليم نوعي ومتميز يساهم في تحقيق منافسة نوعية من الطلبة في مختلف المسابقات والمنافسات الإقليمية والعالمية، وأشاد بالجهود التي تقدّمها إدارة تعليم الطائف ضمن سلسلة النشاطات والبرامج ممثلةً في إدارة النشاط الطلابي؛ مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات النوعية والمشاركات تحمل أوجه متعددة للنجاحات المتوالية.