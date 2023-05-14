إنجاز عالمي.. "تعليم الطائف" ينتزع وصافة "أولمبياد الإنجليزية" في الأردن

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المركز الثاني عالميًّا في فئة العمل الجماعي في أولمبياد اللغة الإنجليزية 2023؛ وذلك ضمن وفد المملكة المشارك في الأولمبياد والمقام بالأردن.
واستطاع طلاب مدارس شروق المملكة العالمية بالطائف، تحقيق هذا المنجز، وتمثيل المملكة في هذا المحفل العالمي، ورفع راية الوطن خفاقة بكل اقتدار، إلى جانب زملائهم من الإدارات التعليمية الأخرى؛ وذلك من بين أكثر من 1500 طالب وطالبة يمثلون 16 دولة على مستوى العالم.
واستقبل المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف ومساعدوه للشؤون التعليمية بنين والشؤون المدرسية والخدمات المساندة بباقات الورد، الطلابَ الفائزين في هذه المسابقة، والمشرف على الفريق مدير مركز الطائف العلمي؛ محتفيًا بما قدموه من إنجاز فريد، تم تسجيله للوطن في ميدان العلم واللغة، ومقدمًا شكره للطلاب الفائزين على جهودهم الرائعة وتمثيلهم للوطن خير تمثيل.
وأكد "الشريف" أن هذا الإنجاز ثمرة للدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة -أعزها الله- لقطاع التعليم ولتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، رافعًا أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- على الاهتمام والعناية والدعم والرعاية لقطاع التعليم.
كما قدّم الشكر والتقدير لوزير التعليم يوسف البنيان، على ما سخره من كل الإمكانيات لتقديم تعليم نوعي ومتميز يساهم في تحقيق منافسة نوعية من الطلبة في مختلف المسابقات والمنافسات الإقليمية والعالمية، وأشاد بالجهود التي تقدّمها إدارة تعليم الطائف ضمن سلسلة النشاطات والبرامج ممثلةً في إدارة النشاط الطلابي؛ مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات النوعية والمشاركات تحمل أوجه متعددة للنجاحات المتوالية.