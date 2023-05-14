أشاد بدور المملكة.. "السديس": مخرجات إعلان جدة أسهمت في حماية المدنيين السودانيين

وقال "السديس": إن المملكة سطّرت من خلال منهجها الاستثنائي أروع صور السلم والحرص على الاستقرار الدولي، منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.