أشاد بدور المملكة.. "السديس": مخرجات إعلان جدة أسهمت في حماية المدنيين السودانيين

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالدور الريادي الذي قامت به المملكة العربية السعودية في تحقيق الوئام والسلام في السودان وفق ما تمخض في إعلان جدة، بعد المباحثات الإيجابية بين الأطراف السودانية لحماية المدنيين.
وقال "السديس": إن المملكة سطّرت من خلال منهجها الاستثنائي أروع صور السلم والحرص على الاستقرار الدولي، منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
وأوضح "السديس" أن المملكة تستمد منهجها وقوتها من كتاب الله -عز وجل- والسنة النبوية المطهرة، التي جاءت لحفظ النفس وإقامة العدل والحكم بين الناس بالحق، كما نصّت الآيات البينة والأحاديث الشريفة.