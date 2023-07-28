للمحلّقين جواً.. قانون إلزامي لراحة ذوي الإعاقة في الطائرات.. اعرف الجديد

ألزمت وزارة النقل الأمريكية شركات تصنيع طائرات الركاب بتجهيز طائراتها ذات السعة المقعدية 125 راكبًا أو أكثر بحمامات أكبر حجمًا تتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة ومرافقيهم.
ويتضمّن القانون الجديد أيضاً وجود مقابض مساعدة وأزرار طوارئ واتصال وأقفال أبواب تكون عند مستوى الجلوس؛ لتمكين ذوي الإعاقة من الوصول السهل إلى زر الإقفال والفتح.
ومن المقرر أن ينطبق هذا القانون على الطائرات التي يتم طلبها بداية من عام 2026، وقد يستغرق التغيير نحو 10 سنوات، ولن يتعين على الطائرات الحالية الموجودة في الخدمة إجراء أي تعديلات على حماماتها.