للمحلّقين جواً.. قانون إلزامي لراحة ذوي الإعاقة في الطائرات.. اعرف الجديد

ومن المقرر أن ينطبق هذا القانون على الطائرات التي يتم طلبها بداية من عام 2026، وقد يستغرق التغيير نحو 10 سنوات، ولن يتعين على الطائرات الحالية الموجودة في الخدمة إجراء أي تعديلات على حماماتها.