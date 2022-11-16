تهيئة مطار الملك فهد الدولي استعدادًا لاستقبال رحلات جماهير المونديال في قطر

أكملت شركة مطارات الدمام الاستعدادات لاستقبال الجماهير الراغبين في حضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل، وذلك وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة، بمشاركة فريق لخدمة العملاء مكون من 200 موظف؛ وذلك للتوجيه والإرشاد وتلبية احتياجات المسافرين.
وبيّنت مطارات الدمام أن رحلة جماهير المونديال تبدأ من منطقة مواقف الفترات الطويلة التي تستوعب أكثر من 3000 مركبة، ثم الانتقال بالحافلات الترددية من منطقة المواقف إلى مبنى المطار عبر بوابة 5، إلى جانب تخصيص منطقة انتظار للمشجعين في طابق الشرفة بالمنطقة المفتوحة التي تستوعب حوالي 1000 مسافر، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات لكل الفئات السنية والألعاب الافتراضية لإضافة الإثارة والحماس لدى المشجعين أثناء الانتظار.
وتم إنشاء نقطة لفحص وتدقيق الوثائق في منطقة الانتظار، ونقطة أخرى لفحص وتدقيق الوثائق قبل الصعود إلى الطائرة، فيما خصصت بوابات للطائرات الناقلة إلى الدوحة وهم 16، 17 و27، إلى جانب بوابة 21 للمواقف البعيدة.
وأكدت مطارات الدمام أنها ستسخّر كل إمكانياتها لتحقيق تجربة سفر سلسة ومميزة للمسافرين عبر مطار الملك فهد الدولي؛ دعمًا لكل جماهير كرة القدم المسافرين عبر المطار.