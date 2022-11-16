تهيئة مطار الملك فهد الدولي استعدادًا لاستقبال رحلات جماهير المونديال في قطر

وبيّنت مطارات الدمام أن رحلة جماهير المونديال تبدأ من منطقة مواقف الفترات الطويلة التي تستوعب أكثر من 3000 مركبة، ثم الانتقال بالحافلات الترددية من منطقة المواقف إلى مبنى المطار عبر بوابة 5، إلى جانب تخصيص منطقة انتظار للمشجعين في طابق الشرفة بالمنطقة المفتوحة التي تستوعب حوالي 1000 مسافر، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات لكل الفئات السنية والألعاب الافتراضية لإضافة الإثارة والحماس لدى المشجعين أثناء الانتظار.