"مسك" تختتم النسخة الثالثة من برامِجها المُتخصصة في بناء المنظمات الشبابية غير الربحية

نظّمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الحفل الختامي للدفعة الثالثة من برنامجي "حاضنة مسك للمبادرات" و"مسرعة الأثر"، وذلك برعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وبحضور عددٍ من المسؤولين ومُمثّلي الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمانحين الداعمين للقطاع غير الربحي.
وتضمّن الحفل الختامي الاحتفاء بتخريج 20 مبادرة ومنظمة شبابية غير ربحية، فيما مكّنت المؤسسة 8 جمعيات شبابية من خلال "حاضنة مسك للمبادرات"، و6 جمعيات ومبادرات متخصصة في مجال الرياضة المجتمعية عبر مسار "الانطلاقة المتقدمة" أحد المسارات التابعة لـ"حاضنة مسك للمبادرات"، وخرّجت "حاضنة مبادرات الطاقة" بالشراكة مع وزارة الطاقة جمعيتين مُتخصصتين في مجال الطاقة، كما تخرّجت 4 جمعيات من "مسرعة الأثر" الهادفة إلى تطوير الجمعيات القائمة ومضاعفة أثرها في المجتمع، وتأتي هذه البرامج والحاضنات من مسار مسك للمجتمع ضمن جهود "مسك" الداعمة لتمكين المنظمات الشبابية في القطاع غير الربحي، وتعزيز استدامة أثرها في خدمة الشباب للمجتمع.
وألقى نائب وزير الرياضة بدر القاضي كلمة وزير الرياضة، أشار فيها إلى أهمية تعزيز مبادئ التطوع وخدمة المجتمع وقال: "أنتم اليوم من الركائز التي يعتمد عليها الوطن، من خلال مساهماتكم في العمل التطوعي ونشر مبادئ التطوع وقيمها".
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدكتور بدر البدر، أن هذه البرامج تهدف إلى تمكين المبادرات والمنظمات غير الربحية الشبابية، ضمن جهود المؤسسة لإطلاق طاقات الشباب وتطويرها، واستثمارها لتعظيم أثر القطاع غير الربحي على الاقتصاد الوطني.
وقال: "بتوفيق من الله وبدعمٍ سخي من سمو ولي العهد -حفظه الله- نفخر اليوم بتخريج 20 جمعية شبابية بلغ إجمالي المنح المقدمة لها أكثر من 8 ملايين ريال، تشمل مجالات مختلفة مثل الرياضة والطاقة والتقنية وجودة الحياة والقيم والمشاركة المجتمعية، وعلى مدى الأشهر الماضية سعينا إلى تمكين هذه المبادرات الشبابية وتدريبها على عدة مهارات تتضمن إدارة المشاريع وقياس الأثر، والتخطيط للاستدامة المالية؛ تمهيدًا إلى تحويلها إلى جمعيات مستدامة بما يضمن رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% بحلول عام 2030م.
من جهتها، أكدت المدير العام التنفيذي المكلّف للبرامج في مؤسسة مسك ديمة آل الشيخ أن مسار مسك للمجتمع يهدف إلى تخريج 35 منظمة غير ربحية مُستدامة تخدم الشباب، مشيرة إلى مؤسسة محمد بن سلمان مسك تقوم بالتحسين المستمر في الأعمال على المستوى الاستراتيجي والمستوى التشغيلي والإداري للبرامج خاصة، والسعي لجعل خريجيها من المُنظمات هم المُشغلين وهم الداعمين بما يُشكّل مجتمع حيوي يلتقي في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية في المستقبل القريب.
يُذكر أن مؤسسة مسك تسعى من خلال مسار مسك للمجتمع إلى مساندة الشباب عبر تعزيز حسّ المواطنة المسؤولة والحسّ المجتمعي الفعّال؛ بما ينعكس إيجابًا على الوطن عبر تبادل الأفكار وتطويرها وتعزيز وتنمية قدرات القطاع غير الربحي في المملكة.