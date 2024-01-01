"مسك" تختتم النسخة الثالثة من برامِجها المُتخصصة في بناء المنظمات الشبابية غير الربحية

وتضمّن الحفل الختامي الاحتفاء بتخريج 20 مبادرة ومنظمة شبابية غير ربحية، فيما مكّنت المؤسسة 8 جمعيات شبابية من خلال "حاضنة مسك للمبادرات"، و6 جمعيات ومبادرات متخصصة في مجال الرياضة المجتمعية عبر مسار "الانطلاقة المتقدمة" أحد المسارات التابعة لـ"حاضنة مسك للمبادرات"، وخرّجت "حاضنة مبادرات الطاقة" بالشراكة مع وزارة الطاقة جمعيتين مُتخصصتين في مجال الطاقة، كما تخرّجت 4 جمعيات من "مسرعة الأثر" الهادفة إلى تطوير الجمعيات القائمة ومضاعفة أثرها في المجتمع، وتأتي هذه البرامج والحاضنات من مسار مسك للمجتمع ضمن جهود "مسك" الداعمة لتمكين المنظمات الشبابية في القطاع غير الربحي، وتعزيز استدامة أثرها في خدمة الشباب للمجتمع.