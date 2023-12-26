بديل آمن ضمن منظومة النقل.. أمانة المدينة المنورة تدشن مسارات الدراجات الهوائية على 70 كم

ويأتي ذلك في إطار دعم مستهدفات تعزيز جودة الحياة للسكان والمساهمة في إثراء تجربة الزوار بما يمكنهم من استكشاف وجهات جديدة والاستمتاع بتجارب فريدة في ظل توافر محطات تأجير الدراجات الهوائية "كريم بايك" في المواقع التاريخية ونقاط الجذب بالإضافة إلى نطاق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والأحياء السكنية لتقدم المسارات الآمنة للدراجات تجربة مميزة للساكن والزائر بما يساهم في تحقيق استدامة التنقل وخفض التأثيرات البيئية والتشجّيع على استخدام الدرّاجة الهوائية كإحدى وسائل النقل الأساسية داخل المدينة وتربط بين مواقف حافلات النقل العام والمراكز التجارية والتسويقية والخدمية والسكنية وتعزز التكامل في منظومة النقل العام وتمكن الأفراد من الوصول إلى وجهتهم النهائية بطريقة سريعة واقتصادية وآمنة في ظل استراتيجية المنطقة لتكون المدينة المنورة أكثر جاذبية وكفاءة للحياة والعمل والزيارة.