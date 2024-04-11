بالصور.. تنوع إثرائي في احتفالات "عيد الطائف" بالمواقع والفعاليّات.. وتوزيع 4 آلاف هدية

وجذبت العروض المقدمة الزوار الذين ملأوا المنتزه والأرجاء المحيطة على مساحة تناهز مليوني متر مربع، حيث انتشر الزوار في سائر المواقع، وتحوّل المكان إلى لوحة احتفائية آسرة في ظل تشغيل الفوانيس الجمالية والإضاءة الفوسفورية والكشافات التي حولت الليل إلى نهار، وخلقت أجواءً من الفرح بين الأسر الباحثة عن بهجة العيد ومسراته مع أطفالهم، واستفاد الزوار من تنوع واختلاف الفعاليّات الثقافية والفنية المقدمة من يوم لآخر، وتواصل تقديم العروض والمفاجآت والفقرات التي تناسب سائر شرائح المجتمع، وتوزيع الهدايا والورود وحلوى العيد في جميع المواقع.