85 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم الباحة" ينتظمون على مقاعد الدراسة لبدء الفصل الدراسي الثاني

وأوضح مدير عام التعليم بالباحة بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، خلال جولته التفقدية لعدد من مدارس المنطقة اليوم، أن جميع العاملين والعاملات في الإدارة العامة للتعليم والمكاتب والمدارس يعملون لتيسير العملية التعليمية، وتذليل كل الصعوبات التي قد يواجهها الطلاب والطالبات؛ حيث وقف أكثر من 200 مشرف ومشرفة على بداية الفصل الدراسي الثاني في عدد من مدارس المنطقة.