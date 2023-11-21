مسؤول: 140 ألف سعودي توجهوا إلى فرنسا في عام 2023 و"تولون" وجهة سياحية جديدة لهم

وأوضح فرنسوا أن هناك العديد من المدن والوجهات السياحية التي نقدمها إلى السياح الخليجيين، ومنها مدينة "تولون"، وهي مدينة ساحلية في جنوب فرنسا على خليج تولون، وهي واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في البلاد. تتميز تولون بتاريخها العريق وثقافتها الفريدة وجمالها الطبيعي.

تأسست تولون في القرن السادس قبل الميلاد من قبل الفينيقيين، ضم المدينة العديد من المتاحف والمعارض الفنية والمسارح. كما أنها موطن للعديد من المهرجانات والأحداث الثقافية على مدار العام.



