مسؤول: 140 ألف سعودي توجهوا إلى فرنسا في عام 2023 و"تولون" وجهة سياحية جديدة لهم

شارك العديد من شركات السياحة السعودية في ملتقى السياحة بدول البحر المتوسط بفرنسا، خلال شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى شركات من 15 دولة مطلة على البحر المتوسط.
وأكد فرانسوا دي كانسون، مدير السياحة في جنوب فرنسا أن 140 ألف سعودي سجلت زيارتهم إلى فرنسا لهذا العام، ومتوقعًا زيادة تقدر 20٪ في عام 2024، لتقترب الأرقام من 170 ألف سائح سعودي.
ولفت فرنسوا أن عدد الزوار من دول الخليج إلى فرنسا في عام 2023 اقترب من 800 ألف زائر ووصل 300 ألف تركي و260 ألفًا من باقي دول الشرق الأوسط.
وأوضح محمد السحيباني، وهو مدير إحدى الوكالات السياحية أن ورشة العمل أتاحت الالتقاء بمجموعة كبيرة من المختصين في مجال السياحة من مختلف أنحاء العالم من هيئات سياحية وشركات ووكالات سفر، وهو ما يعكس المشاركة السعودية للتعريف بالمقومات السياحية بالسعودية لعشرات الشركات السياحية في العالم واستقبال السياح من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى التعرف على أحدث التطورات بالقطاع السياحي العالمي.
وأشارت ناهد الأحمد، مديرة العمليات بإحدى الوكالات السياحية أن ورشة العمل الخاصة بدول البحر المتوسط جاءت في وقت دقيق للسياحة بالشرق الأوسط بسبب الأحداث الجارية، وهو ما أضفى أهمية قصوى لهذا اللقاء واضافت الاحمد ان وكالات السفر السعودية شاركت لاهمية التعرف ومعايشة الواقع العالمي للقطاع السياحي.
ولفت محمد حامد -مدير عام بإحدى وكالات السفر- إلى ضرورة التواصل مع الشركات العالمية ووكالات السفر لاستيضاح الفرص المهمة والمستقبلية، وخاصة في فتح الخطوط والمدن والوجهات السياحية الجديدة، والتي يجب اكتشافها ووضع الخطط للوصول إليها لتنويع الاستتثمارات السياحية العالمية والمحلية بالسعودية، مشيرًا إلى أن تلك المؤتمرات واللقاءات تؤدي للتعرف على وجهات غير تقليدية للسياحة.
وأوضح فرنسوا أن هناك العديد من المدن والوجهات السياحية التي نقدمها إلى السياح الخليجيين، ومنها مدينة "تولون"، وهي مدينة ساحلية في جنوب فرنسا على خليج تولون، وهي واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في البلاد. تتميز تولون بتاريخها العريق وثقافتها الفريدة وجمالها الطبيعي.
تأسست تولون في القرن السادس قبل الميلاد من قبل الفينيقيين، ضم المدينة العديد من المتاحف والمعارض الفنية والمسارح. كما أنها موطن للعديد من المهرجانات والأحداث الثقافية على مدار العام.
تولون بجمالها الطبيعي تقع على خليج تولون، وهو خليج خلاب محاط بالجبال. تتوفر العديد من الفرص لممارسة الرياضات المائية في المنطقة، بما في ذلك السباحة والغطس وركوب الأمواج.
تقع تولون أيضًا بالقرب من العديد من مناطق الجذب الطبيعية الأخرى، بما في ذلك جبال الألب البحرية وجزيرة كورسيكا ومتحف البحر الذي يعرض مجموعة واسعة من القطع الأثرية البحرية، بما في ذلك السفن والتحف والقطع الفنية والحديقة النباتية في قلب المدينة، وهي موطن لمجموعة واسعة من النباتات من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى شاطئ موريولون.
وهو أحد أشهر الشواطئ في تولون، ويوفر إطلالات خلابة على الخليج، كما تشتهر تولون بمأكولاتها البحرية المتنوعة والغريبة، وأفضل وقت لزيارة تولون هو خلال فصل الصيف، عندما يكون الطقس دافئًا ومشمسًا. ومع ذلك، يمكن زيارة المدينة على مدار العام، حيث تتمتع بمناخ معتدل.