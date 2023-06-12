وزير التعليم يقدم واجب العزاء لأسرة الطالب سطام ضحية الصعق الكهربائي بأبوعريش

وتفصيلاً، كانت جموع غفيرة تتقدمهم قيادات في التعليم قد شيعت يوم أمس جثمان الطالب سطام وذلك بعد أسبوعين من تعرضه للصعق الكهربائي في مدرسته ودخوله في حالة غيبوبة قبل أن توافيه المنية فجر يوم الأحد بعد أن تأزمت حالته.