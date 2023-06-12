وزير التعليم يقدم واجب العزاء لأسرة الطالب سطام ضحية الصعق الكهربائي بأبوعريش

قدم وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان، واجب العزاء في الطالب سطام غازي فقيه والذي وافته المنية أمس الأحد، بعد تعرضه لحادث صعق كهربائي في مكيف ساحة مدرسته بالخضروات بمحافظة أبوعريش بجازان.
وتفصيلاً، كانت جموع غفيرة تتقدمهم قيادات في التعليم قد شيعت يوم أمس جثمان الطالب سطام وذلك بعد أسبوعين من تعرضه للصعق الكهربائي في مدرسته ودخوله في حالة غيبوبة قبل أن توافيه المنية فجر يوم الأحد بعد أن تأزمت حالته.
وكانت إدارة تعليم جازان قد أصدرت بياناً إلحاقياً أول أمس وضحت من خلاله أنها أحالت أشخاصاً للجهات المختصة على خلفية الحادثة لاتخاذ اللازم حيالهم.