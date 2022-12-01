بعد مبادرة "أمانة مكة".. مطالبات في جازان بإلزام المطاعم ببيع اللحوم بـ"الوزن"

طالب عدد من أهالي منطقة جازان، أمانة المنطقة بإلزام المطاعم بتقنين بيع اللحوم عبر الوزن بالكيلوجرام، والاستغناء عن "النفر" الذي ليس له ضابط وتعتمد عليه غالبية المطاعم، خصوصاً في طبخات الحنيذ والمندي وغيرها، مما يسمح بالنقصان والتلاعب في الأسعار والكميات لدى بعض المطاعم.