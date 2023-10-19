الحقيل يُسلم عدداً من الوحدات لمستفيدي "التنموي".. ويشهد توقيع اتفاقية توفير ١٠٠٠ وحدة.. ويجتمع بقيادات "أمانة المدينة"

سلّم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بمنطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن زيارته التفقدية لعدد من المشاريع التنموية في المنطقة.