طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين جدة وعنتيبي اعتبارًا من 24 مارس

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، إطلاق مسار جوي جديد بين جدة ومدينة عنتيبي الأوغندية، اعتبارًا من 24 مارس 2026، مما يعزز شبكة وجهاتها الخارجية في إطار خطته للنمو والتوسع.
وسيبدأ طيران ناس تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين جدة وعنتيبي، إضافةً إلى رحلاته الخمس الأسبوعية بين الرياض وعنتيبي رافعاً عدد الرحلات بين السعودية وأوغندا إلى ثمان رحلات أسبوعياً، وذلك لتوفير المزيد من خيارات السفر لضيوفه المسافرين. وفي أكتوبر الماضي، أطلق طيران ناس رحلات مباشرة بين الرياض والعاصمة الكينية نيروبي، ليصبح بذلك أول شركة طيران سعودية تُسيّر رحلات مباشرة بين العاصمتين. كما يشغل طيران ناس رحلات مباشرة إلى عدد من وجهات شرق أفريقيا، بما في ذلك أديس أبابا وأسمرة وجيبوتي.
ويأتي التوسع في السوق الأفريقي في إطار خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.
ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.