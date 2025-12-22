طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين جدة وعنتيبي اعتبارًا من 24 مارس

وسيبدأ طيران ناس تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين جدة وعنتيبي، إضافةً إلى رحلاته الخمس الأسبوعية بين الرياض وعنتيبي رافعاً عدد الرحلات بين السعودية وأوغندا إلى ثمان رحلات أسبوعياً، وذلك لتوفير المزيد من خيارات السفر لضيوفه المسافرين. وفي أكتوبر الماضي، أطلق طيران ناس رحلات مباشرة بين الرياض والعاصمة الكينية نيروبي، ليصبح بذلك أول شركة طيران سعودية تُسيّر رحلات مباشرة بين العاصمتين. كما يشغل طيران ناس رحلات مباشرة إلى عدد من وجهات شرق أفريقيا، بما في ذلك أديس أبابا وأسمرة وجيبوتي.