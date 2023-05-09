القيادة تهنئ رئيسيْ قيرغزستان وطاجيكستان بذكرى يوم النصر لبلديهما

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.