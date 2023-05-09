القيادة تهنئ رئيسيْ قيرغزستان وطاجيكستان بذكرى يوم النصر لبلديهما

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة لرئيس الجمهورية القرغيزية.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
من ناحية ثانية بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، للرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس الجمهورية القرغيزية.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.