"سبق" ترصد.. "خلايا العسل" تتسبب في تشوُّه بصري بالمدينة المنورة.. فمَن المسؤول؟

وأكد عدد من المهتمين بالخلايا الجبلية أن تلك الخلايا تسببت بضرر كبير حتى لجودة "العسل"؛ إذ إن سلالة النحل الأولى أصبحت مهددة بالانقراض، وتم مشاهدة أسراب نحل أخرى في الخلايا، تُعد ضعيفة جدًّا، ولم تستطع الإنتاج كالنحل الأصلي. متوقعين أنه لا بد من وضع مواد له لإنتاجه، ومطالبين بإبعادها عن الجبال حفاظًا على سلالة النحل الموجودة، والعسل الجبلي الأعلى جودة عند المهتمين.