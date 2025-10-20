في اليوم العالمي للطهاة.. طيبة تحتفي بمواهب الطهاة السعوديون وإبداعاتهم

تواصل الشيف أسماء اليوم رحلتها المهنية في فندق كراون بلازا قصر الرياض، حيث تشغل منصب شيف الأطباق الساخنة وتشرف على معايير الجودة وسلامة الغذاء، مع تركيز خاص على إبراز الهوية السعودية في الأطباق المقدمة. تحمل أسماء شهادات ودورات مهنية متعددة في فنون الطهي من مؤسسات محلية ودولية، من أبرزها دورة في سلامة الغذاء (HACCP)، ودورة في المطبخ الإيطالي من أكاديمية زادك، إلى جانب تدريب متقدم في فن إدارة المطاعم وتأسيس تجارب استثنائية للضيوف. كما نالت الميدالية الفضية في مسابقة هوريكا، وشاركت في فعاليات وطنية عديدة أبرزها اليوم الوطني السعودي، حيث قدمت أطباقًا تراثية تعكس روح الضيافة السعودية. وتمثل أسماء نموذجًا للطاهية السعودية الطموحة التي تجمع بين المهارة الفنية، والانضباط المهني، والشغف بنقل المطبخ السعودي إلى آفاق عالمية.