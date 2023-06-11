"هجوم القرش على سائح بمصر".. مقارنة بين السباحة والغوص تكشف المفارقة!

وأضاف: "هذا ما يجعل رياضة الغوص آمنةً بدرجة عالية إذا اتبعت إجراءات السلامة الصارمة؛ بعكس رياضة السباحة في الأوساط المائية كالشواطئ المفتوحة والتي يبقى فيها السبّاح مغيبًا عن العالم المائي السفلي وما يحويه من مخلوقات شرسة وفتاكة؛ فيبقى مكشوفًا لها تمامًا كالطعم المتدلي الذي يجلبها لتلتهمه، فتنقض عليه وتفتك به دون أن تمنحه فرصة استيعاب ذلك المشهد المفاجئ والمروع".