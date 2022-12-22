من السعودية إلى البحرين والكويت.. إنجازات في مسيرة التمكين الرقمي لـ stc ... هذه تفاصيلها

وفي مجال المسؤولية الاجتماعية في مملكة البحرين عملت stc البحرين، على نشر ثقافة الابتكار إلى مستوى أبعد من حدود عملائها، حيث أطلقت برنامج "جسور" بهدف الريادة في مجال خدمة المجتمع، كما أطلقت مبادرة "أشجار من أجل الحياة" التي تهدف إلى دعم خطط المملكة الوطنية في التشجير، والذي يهدف إلى زيادة نسبة الأشجار في المملكة نحو الضعف في عام 2035، وأطلقت برنامج "كفو" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان المبارك، وهو مبادرة رئيسية لتسليط الضوء على الأفراد والأشخاص الذين شكلوا مصدر إلهام في المملكة على مر السنين، كما أطلقت مبادرة فريج (تعني الحي)، وذلك بهدف الاستثمار في العوائل التي تعيش في ظروف معيشية صعبة، وعملت الشركة على تعليم وتطوير الشباب البحريني وتوفير فرص فريدة من نوعها للخريجين الجدد الباحثين عن إثراء مسيرتهم المهنية داخل الشركة وخارجها من خلال برنامجها "جيل ICT" الذي تم إطلاقه مؤخرًا.