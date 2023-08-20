انتظام أكثر من 250 ألف طالب وطالبة في 1200 مدرسة بتعليم عسير

يُذكر أن مدارس عسير شهدت تسجيل 31439 طالبًا وطالبة مستجدًا في التعليم العام، و1037 طالبًا وطالبة في التربية الخاصة، وتنفيذ 95 برنامجًا تدريبيًّا استفاد منها 2200 متدرب، و115 برنامجًا تدريبيًّا في قطاع البنات استفاد منها 3300 متدربة.