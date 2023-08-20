انتظام أكثر من 250 ألف طالب وطالبة في 1200 مدرسة بتعليم عسير

انتظم اليوم، أكثر من 250 ألف طالب وطالبة في 1200 مدرسة تابعة لإدارة تعليم منطقة عسير، مع بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة فهد عقالا، أن الإدارة خصصت ميزانية تشغيلية تجاوزت الـ10 ملايين ريال لتهيئة البيئة التعليمية، إضافة لتخصيص أكثر من 500 حافلة مدرسية لنقل نحو 40 ألف طالب وطالبة في كافة قطاعات التعليم بالمنطقة، وتجهيز 148 مدرسة لرياض الأطفال، و22 مدرسة للتوسع في الطفولة المبكرة موزعة على مكاتب التعليم.
وبيّن "عقالا" أنه تم استحداث 5 روضات ملحقة بمدارس الطفولة المبكرة ضمن خطط الإدارة في التوسع في برامج الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، إضافة إلى تمكين 189 معلمًا ومعلمة مُعَيّنين حديثًا بنظام التعاقد من العمل في مدارسهم، إلى جانب تنفيذ البرنامج الخاص بالأسبوع التمهيدي، وعقد برامج تدريبية لمنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة.
يُذكر أن مدارس عسير شهدت تسجيل 31439 طالبًا وطالبة مستجدًا في التعليم العام، و1037 طالبًا وطالبة في التربية الخاصة، وتنفيذ 95 برنامجًا تدريبيًّا استفاد منها 2200 متدرب، و115 برنامجًا تدريبيًّا في قطاع البنات استفاد منها 3300 متدربة.