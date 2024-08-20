قبل تجمُّد الطائرات فوق جبال الألب.. هنا مشاهد غريبة وثّقها الطيَّارون السعوديون في الجو

وفي الفيديو الذي تمّ تصويره في شهر رمضان، ظهرت أمام "آل عبدالله"؛ مائدة صغيرة تحتوي على بعض المأكولات والمشروبات قبل مباشرته في تناول الطعام، واحتساء القهوة السعودية، وحينها قال في مقابلة صحفية "نضطر أحياناً للبقاء في الأجواء إلى ما بعد مغيب الشمس بقليل، وفي رمضان يحين موعد الإفطار في ذلك الوقت، وأردت في أحد الأيام الاستمتاع بالطيران حتى آخر دقيقة من دون الاضطرار للهبوط من أجل تناول وجبة الإفطار".