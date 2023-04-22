فيصل بن فرحان يتلقى تهنئة من نظيره الكويتي بعد عملية الإجلاء من السودان

وفي بداية الاتصال، هنّأ الوزير الكويتي، الأمير "فيصل" بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من جمهورية السودان إلى المملكة، مشيداً بالكفاءة العالية للجهات السعودية التي ساهمت في إنجاح تلك العمليات بكل مهنية واقتدار.