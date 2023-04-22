محليات

فيصل بن فرحان يتلقى تهنئة من نظيره الكويتي بعد عملية الإجلاء من السودان

الوزيران بحثا الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
واس
واس

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت.

وفي بداية الاتصال، هنّأ الوزير الكويتي، الأمير "فيصل" بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من جمهورية السودان إلى المملكة، مشيداً بالكفاءة العالية للجهات السعودية التي ساهمت في إنجاح تلك العمليات بكل مهنية واقتدار.

وبحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

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