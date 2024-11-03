نخبة اليمن الإعلامية تحتفي بتراثها من قلب حديقة السويدي

كما عبّر نائب مدير التلفزيون اليمني والمدير العام للبرامج خالد عليان عن رأيه قائلًا "يكفي أن نلخص هذا اليوم بأننا نشهد انسجامًا عالميًا بين الثقافات ذات التاريخ العريق، لاسيما الثقافتين السعودية واليمنية، اليوم، في هذا الحدث الذي يجمع بين الفنون الغنائية والشعبية والفلكلورية، ومع هذا الحضور الكبير، نشعر أننا ننقل تجربة ثرية عن اليمن، تجربة تؤكد أننا رسل سلام وثقافة، ونعرض للعالم وجهًا إيجابيًا لوطننا، بعيدًا عن صراعات الحروب".

من جهته عبر الفنان اليمني الكبير حسن محب عن المبادرة قائلاً: "أربعة أيام من المحبة والسلام والانسجام العالمي هنا في المملكة، فالمقيمون في السعودية يحظون برعاية مطلقة واهتمام كبير، وما نراه اليوم في حديقة السويدي هو دليل على ذلك، فشكراً للمنظمين والقائمين على مثل هذه المبادرات التي تجمعنا وتتيح لنا تقديم ثقافتنا بكل فخر، وتعزز روح التعايش والمحبة بين الجميع".