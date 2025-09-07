أكاديمية الإعلام السعودية تطلق المرحلة الثانية من مسار "قادة الإعلام"

أطلقت أكاديمية الإعلام السعودية بوزارة الإعلام، المرحلة الثانية من مسار "قادة الإعلام"، عبر برنامج تدريبي مكثف بعنوان: "الإعلانات الرقمية"، وذلك في "مدينة محمد بن سلمان غير الربحية"، بالتعاون مع كلية الأعمال الأوروبية العريقة (ESCP)، المصنفة في المركز الرابع عالميًا في مجال التسويق وفق تصنيف (QS).
ويستمر البرنامج ثلاثة أيام، يجمع خلالها بين المعرفة والتطبيق العملي من خلال ورش عمل يقودها خبراء دوليون، ويركز على أحدث التوجهات العالمية في بناء المنظومات الرقمية، ابتداءً من الرؤية وصولًا إلى التنفيذ. كما يتناول إستراتيجيات الإعلان الرقمي، ودراسة منصاته المتنوعة، إضافة إلى تطوير مهارات قياس فاعلية الحملات وتحسين أدائها، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في استشراف الاتجاهات الرقمية العالمية، بما يعزز قدرة المشاركين على قيادة التحول الإعلامي.
وتأتي هذه المرحلة استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى بعنوان "إدارة الفعاليات الكبرى والعالمية" التي أقيمت في سويسرا، فيما يواصل المسار برامجه عبر مرحلة ثالثة بعنوان "التحولات في المشهد الإعلامي العالمي" في سنغافورة، ليُختتم في الرياض بدورة متقدمة حول "إستراتيجيات الاتصال القيادي".
ويستهدف المسار قيادات الإعلام والتواصل في مختلف القطاعات، بما يسهم في تطوير مهاراتهم لمواكبة التحولات الإعلامية العالمية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وللمزيد من التفاصيل حول البرنامج يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: sma.edu.sa