أكاديمية الإعلام السعودية تطلق المرحلة الثانية من مسار "قادة الإعلام"

ويستمر البرنامج ثلاثة أيام، يجمع خلالها بين المعرفة والتطبيق العملي من خلال ورش عمل يقودها خبراء دوليون، ويركز على أحدث التوجهات العالمية في بناء المنظومات الرقمية، ابتداءً من الرؤية وصولًا إلى التنفيذ. كما يتناول إستراتيجيات الإعلان الرقمي، ودراسة منصاته المتنوعة، إضافة إلى تطوير مهارات قياس فاعلية الحملات وتحسين أدائها، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في استشراف الاتجاهات الرقمية العالمية، بما يعزز قدرة المشاركين على قيادة التحول الإعلامي.