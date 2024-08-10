"البيئة": السعودية تعزز ريادتها في إنتاج التمور بأكثر من 1.6 مليون طن

وأشارت إلى أن المناطق الأخرى تسهم في إنتاج التمور بالمملكة على النحو التالي: حائل بـ(73.298) طنًّا، الجوف بـ(65.020) طنًّا، مكة المكرمة بـ64.095 طنًّا، عسير بـ55.225 طنًّا، تبوك بـ(52.792) طنًّا، نجران بـ(9.837) طنًّا، الباحة بـ(2.969) طنًّا، الحدود الشمالية بـ(1.314) طنًّا، وجازان بـ(111) طنًّا.