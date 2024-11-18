"التجارة" تٌشهر بـ "يحيى سالم محمد الفيفي" و"عماد قائد ناجي القاضي" لارتكابهما جريمة التستر عبر 4 متاجر للعطور والأقمشة

ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بخميس مشيط المتضمن التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشط لمدة شهرين، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.