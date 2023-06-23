"السديس" يدعو الحجاج للتفرغ للعبادة وتجنب الشعارات السياسية

حثّ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حجاج بيت الله الحرام بأن يتفرغوا لأداء المناسك والعبادة وتجنب الشعارات السياسية والنعرات العصبية والخلافات المذهبية.
وقال في رسالة توعوية للحجاج إن الحج ركن من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلًا، فعلى من أكرمه الله بالحج أن يتفرغ لعبادة الله وأداء مناسك الحج والابتعاد عن ما يبطل الحج واللغو والجدال، كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}.
وأضاف: "ينبغي على الحاج أن يبتعد عن الشعارات السياسية والنعرات العصبية والخلافات المذهبية وأن يخلص حجه لله تعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقولُ: منْ حجَّ فَلَم يرْفُثْ، وَلَم يفْسُقْ، رجَع كَيَومِ ولَدتْهُ أُمُّهُ. متفقٌ عَلَيْهِ".
ونصح بالتفرغ للعبادة وسؤال الله أن يغفر الذنوب والتضرع له فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال "العُمْرَة إِلَى العُمْرِة كَفَّارةٌ لِمَا بيْنهُما، والحجُّ المَبرُورُ لَيس لهُ جزَاءٌ إلاَّ الجَنَّةَ". متفقٌ عليهِ.
وفي الختام دعا الشيخ السديس، حجاج بيت الله الحرام أن يتقبل منهم حجهم ويغفر لهم ذنوبهم ويعودوا إلى ديارهم سالمين من كل شر غانمين كل خير.