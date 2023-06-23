"السديس" يدعو الحجاج للتفرغ للعبادة وتجنب الشعارات السياسية

وقال في رسالة توعوية للحجاج إن الحج ركن من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلًا، فعلى من أكرمه الله بالحج أن يتفرغ لعبادة الله وأداء مناسك الحج والابتعاد عن ما يبطل الحج واللغو والجدال، كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}.