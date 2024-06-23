ترويج مخدرات واستدراج وسلب تحت تهديد السلاح.. الجناة في "قبضة رجال الأمن"

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مواطن في الجوف اتخذ من منزله وكراً لترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَيْن وضُبط بحوزته سلاحٌ أبيض وهواتفُ متنقلة.
وفي الرياض، تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسية السودانية قاما باستدراج أشخاصٍ وسلب ما بحوزتهم من مبالغ نقدية ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح الأبيض.
وأضاف الأمن العام، أنه في الطائف تمّ القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" مخبّأة في مركبة يقودها أحدهم.