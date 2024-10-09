معرض "ريستاتكس العقاري 2024" ينطلق غدًا الخميس في جدة سوبردوم

من جانبه، أكد محمد الفراج، الرئيس التنفيذي لشركة رامتان لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن "ريستاتكس" يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركزٍ عالميٍّ للعقارات والاستثمار العقاري، وتوفير منصَّةٍ وطنيةٍ رائدةٍ للتواصل والتفاعل بين مختلف الأطراف في القطاع العقاريّ، والمساهمة في نموّ القطاع العقاريِّ السعوديّ، وتوفير بيئةٍ جاذبةٍ للاستثمار، وإطلاق المشاريع العقارية الرائدة التي تلبّي احتياجات المواطنين في مجال الإسكان.