دعم التخطيط والتحول الرقمي.. هكذا أثر الترميز الطبي على النظام الصحي في المملكة

ومرّ الترميز الطبي الذي تم تطبيقه في المملكة منذ عام 2010م بالعديد من المراحل لتطوير آلية تطبيقه وتحديث معايير المعلومات ودعم تطبيقات تبادل البيانات الصحية ليتماشى مع التطور في تقديم الخدمات الطبية، حيث تم إصدار 1926 ترخيصًا خلال عام 2023م لمنشأة صحية وشركات تقنية وتأمين طبي.