30 فريقًا من مختلف الجامعات السعودية يتنافسون في "بروجكتون" إدارة المشاريع

انطلقت بجامعة الملك سعود فعالية "بروجكتون"، التي تُعد أول تحدٍ طلابي "هاكاثون" مختص في إدارة المشاريع على مستوى الجامعات السعودية، بمشاركة 30 فريقًا طلابيًا، في تجربة تجمع بين التعلم، والتطبيق العملي، والتنافس الإبداعي في ثلاثة مجالات ضمن إدارة المشاريع تشمل العقاري، والتقني، والقانوني.