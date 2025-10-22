30 فريقًا من مختلف الجامعات السعودية يتنافسون في "بروجكتون" إدارة المشاريع

انطلقت بجامعة الملك سعود فعالية "بروجكتون"، التي تُعد أول تحدٍ طلابي "هاكاثون" مختص في إدارة المشاريع على مستوى الجامعات السعودية، بمشاركة 30 فريقًا طلابيًا، في تجربة تجمع بين التعلم، والتطبيق العملي، والتنافس الإبداعي في ثلاثة مجالات ضمن إدارة المشاريع تشمل العقاري، والتقني، والقانوني.
وتتضمن الفعالية على مدى ثلاثة أيام، جلسات حوارية وورش عمل حول أدوات إدارة المشاريع الاحترافية، بمشاركة مختصين وخبراء، بهدف تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات بين الطلاب والمهنيين، حيث يركز "بروجكتون" على إبراز الدور الاقتصادي الحيوي لإدارة المشاريع بوصفها مهارة محورية في سوق العمل الحديث.
وتهدف هذه الفعالية إلى ربط الطلاب بتجارب عملية واقعية من بيئة الشركات الوطنية الرائدة، وتطوير مهارات العمل الجماعي، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص لتبادل الخبرات والمعارف التطبيقية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.