المملكة تشارك في أعمال الدورة "217" للمجلس التنفيذي لليونسكو

وتضمنت كلمة المملكة قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على إنشاء مركز دولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالرياض، وتأسيس مركز من الفئة الثانية لليونسكو في الرياض، والذي يختص أيضًا بالذكاء الاصطناعي، موضحًا الدور الريادي الذي تؤديه المملكة في هذا الجانب إقليميًّا ودوليًّا.. إضافة إلى إعلان الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إطلاق المرحلة الثانية من اتفاقيتها مع اليونسكو في الحفاظ على التراث والتعليم، وبناء القدرات في مجالات الآثار والفنون الإبداعية في العلا.