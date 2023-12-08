"الدردري": مساهمات المملكة لمعالجة مشكلة "صافر " مكّنت من تحقيق نتائج إيجابية

أكد الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبدالله الدردري أن مساهمة المملكة العربية السعودية بـ 8 ملايين دولار إضافية لمعالجة الخطر القائم من خزان النفط "صافر" تعد خطوة كبيرة جداً على طريق حل مشكلة صافر التي تهدد البيئة في البحر الأحمر.
وقال: "قطعنا شوطاً رئيسياً بحيث تم نقل النفط من الخزان الذي كان مهدداً بالتآكل وتسريب النفط إلى خزان نفط جديد، وتم التباحث في الحل الأفضل لمعالجة النفط المتبقي في الخزان الجديد، وكيفية استخدام إيراداته.
جاء ذلك خلال توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس اتفاقية لتسليم مساهمة المملكة بـ 8 ملايين دولار إضافية لمعالجة الخطر القائم من الخزان "صافر".
وأشاد "الدردري" بالمساهمات الكبيرة للمملكة في معالجة مشكلة خزان النفط صافر، الأمر الذي مكّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تحقيق نتائج إيجابية، مقدماً شكره الوافر للمملكة ممثلة بالمركز، مؤكداً عمق العلاقات الإستراتيجية بين المركز والبرنامج وشراكتهم المهمة والكبيرة في العديد من دول العالم، وليس فقط في المنطقة العربية.
وأضاف: "نحن نعمل معاً في المنطقة العربية خصوصاً في مناطق النزاع، وهذه شراكة راسخة ومستقبلها واعد من أجل الخير للجميع بإذن الله"، معرباً عن سعادته البالغة بتوقيع الاتفاقية مع المركز.