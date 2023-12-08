"الدردري": مساهمات المملكة لمعالجة مشكلة "صافر " مكّنت من تحقيق نتائج إيجابية

وأشاد "الدردري" بالمساهمات الكبيرة للمملكة في معالجة مشكلة خزان النفط صافر، الأمر الذي مكّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تحقيق نتائج إيجابية، مقدماً شكره الوافر للمملكة ممثلة بالمركز، مؤكداً عمق العلاقات الإستراتيجية بين المركز والبرنامج وشراكتهم المهمة والكبيرة في العديد من دول العالم، وليس فقط في المنطقة العربية.