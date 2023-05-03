مناقشة مشاريع ومبادرات نوعية في اجتماع تنسيقي بين "أمانة تبوك" و"هيئة العلا"

كشفت أمانة منطقة تبوك عن عزمها دراسة إيجاد موقع داخل حدود التنمية العمرانية لتُخصصه الهيئة الملكية لمحافظة العلا لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد، وذلك أثناء اجتماع تنسيقي، رأسه أمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف، وأعضاء من الهيئة الملكية، في المركز الحضاري بمحافظة تيماء.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة والمبادرات التي من شأنها خدمة أهالي المحافظة، ومعالجة العوائق التي قد تعيق هذه الأعمال.
واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع المهام التي أوكلت إليها، ومن بينها تسليم مخطط لحدود وإحداثيات الهيئة المحددة لبلدية محافظة تيماء، وتشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة والهيئة والبلدية والجهات المعنية؛ لمعالجة الأعمال المشتركة والمزارع المهجورة داخل نطاق الهيئة.
كما تمت معالجة النفايات داخل النطاق الإشرافي للهيئة عن طريق اللجنة، وجرى التنسيق لدراسة استكمال مشروع درء أخطار السيول لوادي البريدع.