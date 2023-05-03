مناقشة مشاريع ومبادرات نوعية في اجتماع تنسيقي بين "أمانة تبوك" و"هيئة العلا"

كشفت أمانة منطقة تبوك عن عزمها دراسة إيجاد موقع داخل حدود التنمية العمرانية لتُخصصه الهيئة الملكية لمحافظة العلا لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد، وذلك أثناء اجتماع تنسيقي، رأسه أمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف، وأعضاء من الهيئة الملكية، في المركز الحضاري بمحافظة تيماء.