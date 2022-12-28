كما تفعل دول العالم.. "الضويحي": هذه أفضل مدينة سعودية للمتقاعدين

وعن المتقاعدين العرب، يقول "الضويحي": "ماذا عنا نحن العرب؟ هل يوجد لدينا نحن العرب ومنهم الخليجيون وبينهم السعوديون، ثقافة التقاعد والتخطيط لما بعد التقاعد؟ لماذا يتفاجأ بعضنا بتقاعدهم ويرتبك صحيًّا واجتماعيًّا وماليًّا بعد التقاعد وكأنه لا يعرف بأنه سيتقاعد؟ هل هي مشكلة الشعوب أم هي مشكلة الحكومات؟ لماذا يهدر بعضنا مرحلةً هي الأنضج والأثرى بين مراحل العمر لكثير من المتقاعدين؟ ما تأثير غياب وعي المتقاعد بأهمية هذه المرحلة وعدم الاستعداد لها؟ لماذا تهدر بعض الحكومات متقاعديها وتزهد فيهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا؟.. هل يخطط العرب، ومنهم الخليجيون، وبينهم السعوديون لما بعد التقاعد؟ وما هي حاجات المتقاعدين منهم؟ وما هي الدول والأماكن والوجهات التي يقصدونها؟ ولماذا يقصدونها؟.. تتحدث بعض الأرقام عن أن هناك عددًا من السعوديين يقيمون في أكثر من دولة خارج المملكة؛ لكن هذا الرقم عام، ويدخل تحته الطلاب ورجال الأعمال وحتمًا المتقاعدون وغيرهم من الفئات، كما لا تتوفر أرقام دقيقة عن المتقاعدين الخليجيين والعرب بشكل عام، وقد تكون هناك إحصاءات عن المتقاعدين لبعض الدول العربية، لكنني لم أتوصل لها لحظة كتابة هذا المقال".