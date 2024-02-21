لتدريب 220 شخصًا.. "سدايا" تتيح التسجيل في رابع مراحل معسكرات "تعلم الآلة ML"

ويبدأ التسجيل في المرحلة الرابعة من المعسكرات اليوم ويستمر لمدة أسبوع، بينما ينطلق التدريب في 3 مارس 2024م ويستمر لمدة أربعة أسابيع، يتلقى خلالها المتدرب المعرفة في: أسس علوم البيانات، وإطلاق إمكانات البيانات، وأساسيات تعلم الآلة، وتحليل الانحدار المتقدم، وأسس التصنيف، وتقنيات تعلم الآلة المتقدمة، والتحقق واختبار النموذج الإحصائي، وتحسين نماذج تعلم الآلة، فضلًا عن تأهيل المتدربين للحصول على شهادة احترافية في المجال.