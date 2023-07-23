معرض "هاوي" يختتم فعالياته في الطائف

اختتمت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، أمس، معرضها التعريفي الذي استضافته محافظة الطائف في رابع رحلات البوابة التعريفية بعد مناطق: المدينة المنورة وتبوك والرياض؛ بهدف تفعيل دور المجتمع المحلي تجاه قطاع الهوايات وتحفيز الأفراد على ممارستها.
وعلى مدى 3 أيام استمتع الزوار الذين توافدوا على موقعي الفعالية في متنزه الردّف وسيتي ووك بباقة متنوعة من الهوايات التي تلبي جميع رغبات أفراد المجتمع من الجنسين (البيانو، الرسم، الكروشيه، البلوت، الكيرم، تنس الطاولة، كرة السلة، الشطرنج، الفرفيرة، العزف على العود)، عاشوا من خلالها تجربة فريدة، وارتسمت على محياهم السعادة والبهجة.
يُذكر أن البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" تعمل على تشجيع المجتمع لتنمية ثقافة الهوايات وتسهيل تواصل الأفراد ذوي الاهتمامات المشتركة لينعموا بـحياة مثمرة وذلك عن طريق تطوير بيئة ممكنّة وحاضنة لمجموعات الهواة من خلال تقديم الدعم التشغيلي والمالي مع التوعية المستمرة بأهمية ممارسة الهواية وتطويرها لتحفيز الأفكار الإبداعية والأنشطة المجتمعية.