معرض "هاوي" يختتم فعالياته في الطائف

وعلى مدى 3 أيام استمتع الزوار الذين توافدوا على موقعي الفعالية في متنزه الردّف وسيتي ووك بباقة متنوعة من الهوايات التي تلبي جميع رغبات أفراد المجتمع من الجنسين (البيانو، الرسم، الكروشيه، البلوت، الكيرم، تنس الطاولة، كرة السلة، الشطرنج، الفرفيرة، العزف على العود)، عاشوا من خلالها تجربة فريدة، وارتسمت على محياهم السعادة والبهجة.