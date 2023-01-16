"الحجرف" يؤكد أهمية تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي استراتيجيًا وسياسيًا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تطوير العلاقات والشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على المستوى الاستراتيجي والسياسي، بما يخدم المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام، باتريك سيمونيه سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية، اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وشهد اللقاء مناقشة عدة موضوعات؛ أبرزها استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وسبل دفع التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.