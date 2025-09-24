سعوديبيديا تصدر ملحقًا خاصًا يوثق مسيرة التوحيد في اليوم الوطني الـ95

أصدرت الموسوعة السعودية "سعوديبيديا" ملحقًا خاصًا باليوم الوطني السعودي الـ 95، تزامنًا مع احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، واحتفاء بتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود التي أمضى فيه نحو 32 عامًا، كما عكس جهود سعوديبيديا في توثيق جوانب أحد أهم الأيام التاريخية في التقويم السعودي.
وأوضح رئيس تحرير سعوديبيديا حامد الشهري أن الملحق الخاص يشتمل على محتوى متخصص في مجالات مختلفة، تضمن مقالات متنوعة تناولت الأحداث التاريخية، ومنها: معارك التوحيد التي خاضها الملك المؤسس ورجالاته، وما تلاها من أحداث، إضافة إلى المحتوى المرئي والانفوجرافيك، ومجموعة من الصور النادرة، التي تعكس مسيرة الدولة السعودية، وتعزيز القيمة الوطنية لهذا اليوم، واستحضار دور الملك عبدالعزيز ورجاله في توحيد المملكة.
يأتي ملحق اليوم الوطني في سعوديبيديا متسقًا في محتواه مع الهوية البصرية لليوم الوطني الـ 95 وشعاره "عزّنا بطبعنا"، الذي يُجسّد الهوية السعودية، وتناولت مقالاته سيرة الملك عبدالعزيز ومسيرة توحيد المملكة، وقيادتها نحو عهد جديد يتسم بالأمن والاستقرار.
كما يستعرض الملحق كل ما ارتبط بالملك عبدالعزيز من صفات ومقتنيات وأماكن وشخصيات، مثل سيارات الملك عبدالعزيز، وختم الملك عبدالعزيز، وهداياه الخاصة والرسمية، وسيوفه، ومستشاريه ورجاله، وألقابه، ورحلاته الدبلوماسية لتعزيز مكانة الدولة إقليمًيا وعالميًا.
وأضاف الشهري أن الملحق تناول سِير ملوك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والشخصيات الوطنية، والتعليم في عهد الملك عبدالعزيز، والقضاء في عهد الملك عبدالعزيز، ونظام الشورى، والإذاعة، والصحافة، والمعالم العمرانية مثل: قصر المصمك، وقصر المربع، والقصر الأحمر، وجوانب من الرياضة في عهد الملك عبدالعزيز، واستعرض بالصور أول بطولة أقيمت بحضور الملك المؤسس، وتاريخ الفروسية في عهده.
وفي الجانب الاجتماعي، أبرز الملحق القيم السعودية الأصيلة، مثل: عادات الضيافة في السعودية، وأساليب الترحيب، والمضايف الملكية التي تمثّل إحدى التقاليد السائدة لدى الأسرة المالكة منذ عهد الدولة السعودية الأولى لاستقبال الضيوف القادمين إلى مدينة الرياض للزيارة أو التجارة أو العلاج وغير ذلك، إضافةً إلى أسئلة معرفية تثري تجربة القارئ وتعزز التفاعل مع محتوى ملحق اليوم الوطني.