شراكة بحثية بين "كاوست" و"بارتانا" لتطوير مواد خرسانية تمتص ثاني أكسيد الكربون كالشجر

من جانبه، قال ريك فوكس؛ الرئيس التنفيذي لـ بارتانا جلوبال "يتمثل جوهر هذه الشراكة في تعزيز ما نقوم به على أكمل وجه -وهو تطوير المواد لتطوير المجتمع- وفي حالة الخرسانة التي ننتجها تحويل المباني إلى إنشاءات معالجة لبيئتنا الطبيعية بدلاً من أن تضر بها، وبتعاوننا مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية من أجل تحقيق أقصى استفادة من تركيبتنا الخرسانية السلبية للكربون بالفعل، نواصل إثبات جدوى تغيير الطريقة التي يشيد بها العالم مبانيه".