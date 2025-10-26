"المطلق" يحذر من تقليد المشاهير: مظاهرهم زائفة وغالب أمورهم كذب
في حديث مؤثر ضمن برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، حذّر عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، من الانسياق خلف بريق المشاهير الزائف، مؤكدًا أن كثيرًا مما يُعرض على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعكس واقعًا حقيقيًا.
وأشار الشيخ المطلق إلى أن كثيرًا من النساء أصبحن يشعرن بالنقص رغم ما يتمتعن به من نعم، وذلك بسبب المقارنات المستمرة مع المشهورات اللاتي يظهرن في مظاهر من الرفاهية والترف، كالثياب والسيارات، قائلاً: "غالب أمورهن كذب."
وأوضح أن هذا الشعور ناتج عن تجاهل النعم، والوقوع في فخ النظر إلى من هم أعلى ماديًا، خلافًا للتوجيه النبوي الكريم: "انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدَرُ أن لا تزدَروا نعمةَ اللهِ عليكم."
وأكد أن من يقارن نفسه بغيره يعيش الضيق والحزن، بينما من يقدّر ما لديه، يرى النعمة والبركة، داعيًا إلى التأمل في النعم الموجودة، سواء في الصحة أو المال أو الأبناء.
وأشار إلى أن بعض الأسر تُرهق نفسها ماديًا لمجاراة من حولها أو تقليد المشاهير، ما يخلق شعورًا دائمًا بعدم الرضا رغم امتلاكهم ما يفتقده كثيرون حول العالم.
وختم الشيخ المطلق حديثه برسالة مباشرة، قائلاً:
"انظروا إلى من هو أقل منكم في المال والعافية والذرية، تجدوا أن عندكم نعمًا عظيمة، واطلبوا البركة فيما رزقكم الله، واستغنوا بما أغناكم الله تعالى."