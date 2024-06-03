"إغاثي الملك سلمان" يسلّم 25 طنًّا من التمور هدية المملكة لجمهورية الكاميرون

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في أماكن مختلفة من العالم.