استشاري يتحدث عن "رفّة الجفن": من أسبابها الإجهاد والضغط النفسي

قال استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور عبد الرحمن الضرّاب العيسى في حديثه لـ''سبق''، عن رفّة الجفن أنها حركة سريعة، وتعتبر ''اهتزازات'' لا إرادية لعضلات الجفن، وتستمر الحركة عادةً لثوان ثم تتوقف، وقد تمتد الحالة في الغالب لبضعة أيام وأحياناً تستمر لأسابيع، وقد تصيب العينين وأحياناً عين واحدة فقط، وكذلك قد يصاب الجفن العلوي أو غالباً الجفن السفلي.
وأوضح الدكتور العيسى أن من أسبابها كثرة شرب المنبهات المحتوية على الكافيين ''كالقهوة ومشروبات الطاقة"، وأيضاً الجفاف والتهابات الجفن والإجهاد وكذلك الضغط النفسي، ولذلك قد تزيد الإصابة برفّة الجفن عند الطلاب والطالبات في فترة الاختبارات.
وأضاف العيسى من أبرز طرق علاجها ترطيب العين، وذلك قد يساعد على تقليل المشكلة بحكم جفاف الأجواء بالمنطقة وزيادة الإصابة بجفاف العين، كما يساعد على زوالها الابتعاد عن المسبّب للحالة مثل التقليل من المنبهات، وأيضاً من طرق علاجها بالبوتوكس في الحالات المزمنة وهي نادرة جداً.
وفي ختام حديثه بيّن "العيسى" أن حالة رفّة الجفن لا تستدعي القلق ولا زيارة الطبيب إلا عند استمرارها لفترات طويلة، أو إذا بدأت تسبب اهتزازات بالصورة ''بالنظر''، أو شمول عضلات أخرى بالوجه.