استشاري يتحدث عن "رفّة الجفن": من أسبابها الإجهاد والضغط النفسي

قال استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور عبد الرحمن الضرّاب العيسى في حديثه لـ''سبق''، عن رفّة الجفن أنها حركة سريعة، وتعتبر ''اهتزازات'' لا إرادية لعضلات الجفن، وتستمر الحركة عادةً لثوان ثم تتوقف، وقد تمتد الحالة في الغالب لبضعة أيام وأحياناً تستمر لأسابيع، وقد تصيب العينين وأحياناً عين واحدة فقط، وكذلك قد يصاب الجفن العلوي أو غالباً الجفن السفلي.