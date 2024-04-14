"النيابة العامة": مخالفة نظام العلامات التجارية عقوبتها السجن والغرامة أو إحدى العقوبتَيْن

عرَّفت النيابة العامة العلامات التجارية بأنها الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، أو الإمضاءات، أو الكلمات، أو الحروف، أو الأرقام، أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة، بداعي صنعه، أو انتقائه، أو اختراعه، أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.