"الخلب": بنك التصدير قدّم خلال 4 سنوات تسهيلات ائتمانية بأكثر من 60 مليار ريال

وأشار إلى أن البنك قدم خلال 4 سنوات (منذ تأسيسه) تسهيلات ائتمانية بقيمة تفوق 60 مليار ريال سعودي، بلغ أثرها على الناتج المحلي حوالي 150 مليار ريال سعودي، منوهًا أن البنك لديه 18 منتجًا مخصصة لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية في جميع المراحل، مبينًا أن الشرط الأساسي للحصول على التسهيلات هو توفر متطلبات المحتوى المحلي، وعلى هذا الأساس يُعدّ بنك التصدير والاستيراد ممكنًا مهمًا لنمو المحتوى المحلي.