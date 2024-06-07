بجدول أعمال واسع وثري.. "الخريف" يختتم زيارته الرسمية إلى المغرب

كما بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية تعزيز التعاون في قطاع التعدين والفرص الاستثمارية فيه، خلال عدة لقاءات له مع رؤساء شركات تعدينية ومسؤولين بالقطاع؛ منها اجتماعه مع قيادات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، واجتماع آخر مع⁠ الرئيس التنفيذي لمجموعة "مناجم"، إضافة إلى لقاء مع المؤسسات التعدينية الكبرى، ولقاء الطاولة المستديرة في اتحاد مقاولات المغرب، حيث بحثت تلك اللقاءات فرص الاستفادة من الموارد المعدنية المتوفرة في البلدين، ومناقشة سبل تطوير التعاون في مجال استخراج وإنتاج الفوسفات.