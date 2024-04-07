"التأمينات الاجتماعية": توحيد موعد صرف معاشات التقاعد للعملاء كافة.. وصرفها مقدمًا أول كل شهر ميلادي بدءًا من 1 مايو القادم

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين كافة، المشمولين بنظامَي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وصرفها بداية كل شهر ميلادي بدءًا من 1 مايو 2024م.
وبيّنت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي حرصًا منها على توافُق موعد صرف المعاشات، وتوحيده للعملاء كافة بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية، وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في السعودية.
كما يأتي هذا الإجراء تماشيًا مع خطوات دمج العمليات والإجراءات التي أتت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 657 وتاريخ 15/ 11/ 1442، الذي قضى بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت "التأمينات الاجتماعية" أن هذا التعديل سيتم بموجبه صرف المعاشات للعملاء كافة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي بدءًا من التاريخ المشار إليه؛ إذ سيتم صرف معاش شهر مايو في اليوم الأول منه، ويستمر بعد ذلك صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
وأضافت المؤسسة بأن صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي يُعدُّ صرفًا مقدمًا لمعاش الشهر ذاته، مقارنة بموعد الصرف السابق نهاية الشهر الميلادي.
وأكدت أنه حرصًا من المؤسسة على عدم تأثر أي من العملاء بهذا التعديل فسيكون صرف معاشات شهر إبريل لمتقاعدي ومستفيدي نظامَي التقاعد المدني والعسكري في موعده في اليوم الخامس والعشرين من شهر إبريل، على أن يصرف لهم معاش شهر مايو في اليوم الأول من شهر مايو؛ وبذلك يتم توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للعملاء كافة بدءًا من 1 مايو 2024م.
يُشار إلى أن "التأمينات الاجتماعية" في سعي مستمر لتحسين الإجراءات وتسريع العمليات، وتقديم المنتجات والخدمات التي من شأنها تحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز رضا العملاء، وتقديم القيمة المضافة لهم.