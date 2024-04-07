"التأمينات الاجتماعية": توحيد موعد صرف معاشات التقاعد للعملاء كافة.. وصرفها مقدمًا أول كل شهر ميلادي بدءًا من 1 مايو القادم

وأكدت أنه حرصًا من المؤسسة على عدم تأثر أي من العملاء بهذا التعديل فسيكون صرف معاشات شهر إبريل لمتقاعدي ومستفيدي نظامَي التقاعد المدني والعسكري في موعده في اليوم الخامس والعشرين من شهر إبريل، على أن يصرف لهم معاش شهر مايو في اليوم الأول من شهر مايو؛ وبذلك يتم توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للعملاء كافة بدءًا من 1 مايو 2024م.