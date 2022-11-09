رئيس "أجفند" يزور المعرض المصاحب لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء بقمة المناخ

وقال إن مبادرات السعودية أبهرت العالم، والأعمال التي بدأ تحقيقها على الأرض ستحيي نفس الإنسان بالفكر والعمل التنموي.. مضيفًا: "نحن نشجع مثل هذه المبادرات التي تحقق التنمية المستدامة". وأكد أن حضور مبادرتَيْ السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في قمة المناخ له دلالة كبيرة على الاهتمام السعودي القوي بهذه المبادرات.