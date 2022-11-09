رئيس "أجفند" يزور المعرض المصاحب لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء بقمة المناخ

زار الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، المعرض المصاحب لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، المقام ضمن فعاليات قمة المناخ العالمية "كوب ٢٧" المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ.
وتفصيلاً، استمع رئيس أجفند خلال زيارة لمواقع الجهات المشاركة في المعرض إلى شرح عن الإسهامات التي يقدمونها تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء، وما تقدمه السعودية للحد من التغيُّر المناخي، وخفض الانبعاث الكربوني.
وأشار الأمير عبدالعزيز إلى أهمية مبادرتَيْ السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين أطلقتهما السعودية، مشيرًا إلى أن هاتَيْن المبادرتَيْن تدعوان دول المنطقة والعالم إلى العمل من أجل الحفاظ على البيئة.
وقال إن مبادرات السعودية أبهرت العالم، والأعمال التي بدأ تحقيقها على الأرض ستحيي نفس الإنسان بالفكر والعمل التنموي.. مضيفًا: "نحن نشجع مثل هذه المبادرات التي تحقق التنمية المستدامة". وأكد أن حضور مبادرتَيْ السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في قمة المناخ له دلالة كبيرة على الاهتمام السعودي القوي بهذه المبادرات.