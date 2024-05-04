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نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يصل جامبيا لترؤس وفد المملكة في مؤتمر القمة الإسلامي

الأمير فيصل سيبحث مع قادة الدول وممثلي دول المنظمة موضوعات عدة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى بنجول؛ عاصمة جمهورية جامبيا، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة".

ويبحث وزير الخارجية مع قادة الدول وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي عديداً من الموضوعات التي تهم الدول الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتطورات في قطاع غزة ومحيطها، كما سيقوم وزير الخارجية بتسليم رئاسة القمة لدورتها الحالية الخامسة عشرة إلى جمهورية جامبيا، بعد رئاسة المملكة للدورة الرابعة عشرة.

فيصل بن فرحان بن عبدالله
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