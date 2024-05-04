نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يصل جامبيا لترؤس وفد المملكة في مؤتمر القمة الإسلامي

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى بنجول؛ عاصمة جمهورية جامبيا، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة".