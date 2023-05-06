لتفويج الحشود النسائية.. "شؤون الحرمين" تقدّم خدماتها التنظيمية والتوجيهية لقاصدات بيت الله الحرام

كما تتم الأعمال من خلال فريق عمل على مستوى تعليمي وعملي عالٍ، للقيام بمهام النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، إضافة إلى تفويج الحشود النسائية ومتابعة سيرها وتقديم الخدمات وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، وذلك بهدف الرقي بمستوى الخدمة وتجويدها؛ حيث يعمل الفريق على تقديم التوجيه المكاني المخصّص للقاصدات، إضافة إلى عددٍ من المهام، مثل (إرشاد ديني كتسوية الصفوف - إنهاء الملاحظات الشرعية في المصليات - إرشاد مكاني داخل الحرم وساحاته - الإجابة عن أسئلة واستفسارات القاصدات).